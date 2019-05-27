Футбол. Определились соперники "Шахтера" в Лиге чемпионов

Стали известны 25 участников группового этапа Лиги чемпионов 2019/2020, сообщает сайт УЕФА.
В их числе чемпион Украины - донецкий "Шахтер".
Англия: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм";
Испания: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия";
Италия: "Ювентус", "Наполи", "Аталанта", "Интер";
Германия: "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "РБ Лейпциг", "Байер";
Франция: ПСЖ, "Лилль";
Россия: "Зенит", "Локомотив";
Португалия: "Бенфика";
Украина: "Шахтер";
Бельгия: "Генк";
Турция: "Галатасарай";
Австрия: "Зальцбург".
"Арсенал" сможет присоединиться к соотечественникам на групповом этапе, если выиграет в финале Лиги Европы. Остальные путевки в групповую стадию разыграют в квалификации, куда попадает и киевское "Динамо".
25 мая сообщалось, что нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил рейтинг лучших снайперов чемпионатов Европы-2018/2019 и выиграл свою шестую Золотую бутсу.
Второе место в рейтинге занял форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе.