Футбол. Определились соперники "Шахтера" в Лиге чемпионов

Фото: Facebook Лиги чемпионов

Стали известны 25 участников группового этапа Лиги чемпионов 2019/2020, сообщает сайт УЕФА.

В их числе чемпион Украины - донецкий "Шахтер".

Англия: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм";

Испания: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия";

Италия: "Ювентус", "Наполи", "Аталанта", "Интер";

Германия: "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "РБ Лейпциг", "Байер";

Франция: ПСЖ, "Лилль";

Россия: "Зенит", "Локомотив";

Португалия: "Бенфика";

Украина: "Шахтер";

Бельгия: "Генк";

Турция: "Галатасарай";

Австрия: "Зальцбург".

"Арсенал" сможет присоединиться к соотечественникам на групповом этапе, если выиграет в финале Лиги Европы. Остальные путевки в групповую стадию разыграют в квалификации, куда попадает и киевское "Динамо".

25 мая сообщалось, что нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил рейтинг лучших снайперов чемпионатов Европы-2018/2019 и выиграл свою шестую Золотую бутсу.

Второе место в рейтинге занял форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе.