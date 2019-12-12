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Футбол. Определились все участники 1/8 Лиги чемпионов: список

Футбол. Определились все участники 1/8 Лиги чемпионов: список - Фото
Мауро Икарди (фото - ЕРА)
12.12.2019, 08:17

Жеребьевка плей-офф состоится 16 декабря в Ньоне

Вчера завершился групповой этап Лиги чемпионов - определились все участники плей-офф, передает uefa.com.

В 1/8 сыграют: "ПСЖ", "Реал" Мадрид, "Бавария" Мюнхен, "Тоттенхэм" Лондон, "Манчестер Сити", "Ювентус" Турин, "Ливерпуль", "Наполи", "Барселона", "Боруссия" Дортмунд, "Ред Булл" Лейпциг, "Лион", "Валенсия", "Челси" Лондон, "Аталанта" Бергамо и "Атлетико" Мадрид.

Донецкий "Шахтер" не смог пробиться в топ-16 команд континента - и сыграет в 1/16 Лиги Европы. Московский "Локомотив" и санкт-петербургский "Зенит" остались и вовсе без еврокубковой весны - оба клуба заняли последние места в группах, не попав и в топ-48 клубов Европы.

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