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18.06.2019, 21:58

Футбол. Платини не арестовали, а вызвали как свидетеля - адвокат

Футбол. Платини не арестовали, а вызвали как свидетеля - адвокат - Фото
Фото: EPA

По данным французских СМИ, следователей интересует встреча Платини с Саркози и эмиром Катара

Сегодня, 18 июня, экс-президента УЕФА Мишеля Платини допросили французские следователи в рамках расследования возможной коррупции при предоставлении Катару права проведения Чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на адвоката Платини.

Ранее распространилась информация о том, что французская полиция взяла Платини под стражу, он находится в антикоррупционном управлении криминальной полиции за пределами Парижа.

Однако в распространенном представителями Платини заявлении его адвокат Уильям Бурдон отметил, что речь об аресте не идет, имеет место допрос экс-президента УЕФА в качестве свидетеля. 

"Ему не в чем себя упрекнуть и он утверждает, что ничего не знал о фактах, которые его не касаются, - говорится в распространенном заявлении. - Он абсолютно уверен в том, что будет дальше".

Причиной взятия Платини под стражу может быть желание следственных органов предотвратить договоренности между свидетелями. 

По данным французских СМИ, следователей интересует встреча Платини в Елисейском дворце 23 ноября 2010 года с тогдашним президентом Франции Николя Саркози и нынешним эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Вскоре после этого, в декабре 2010 года, Катар получил право на проведение мирового футбольного форума в 2022 году, а Россия - в 2018-м. Платини публично поддержал Катар, который при голосовании опередил США.

23 января 2016 года спортивный арбитражный суд в Лозанне отстранил Платини от футбола на четыре года. Сразу после этого решения Платини заявил, что уходит в отставку с поста президента УЕФА. На этой должности он находился с января 2007 года.

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Теги: мишель платини, футбол, коррупция, Катар, чемпионат мира, уефа
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