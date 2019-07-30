Футбол. Полиция прекратила расследование по делу Неймара

Неймар (фото - Facebook Неймара) Фото: Facebook Неймара

Полиция Бразилии прекратила расследование в отношении нападающего французского ПСЖ Неймара и не дала рекомендацию по предъявлению иска по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает DW.

Представительница следствия Жулиана Лопеш Буссакош заявила, что она внимательно изучила материалы дела и приняла решение не давать рекомендаций по предъявлению иска.

Теперь бразильская прокуратура имеет 15 дней, чтобы принять решение о дальнейших действиях по делу: дать ход делу вопреки рекомендациям полиции, прекратить его или потребовать дальнейших следственных мероприятий.

31 мая девушка, чье имя засекречено, написала заявление в полицию, обвинив футболиста в том, что тот в состоянии алкогольного опьянения "с применением насильственных действий" принудил ее к сексу.

Она утверждала, что познакомилась с Неймаром в Instagram, тот оформил ей документы и дал деньги для поездки в Париж. Встреча состоялась в отеле Sofitel Paris Arc de Triomphe, где Неймар, будучи пьян, изнасиловал ее.

Сам Неймар признает, что познакомился с девушкой в Париже, но обвинения в изнасиловании отрицает.

Ранее президент мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Ули Хенесс заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующие выборы.