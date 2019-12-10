Футбол. Финальный тур группового этапа ЛЧ: где смотреть матчи

Сегодня, 10 декабря стартует последний тур группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает uefa.com.
На украинском телевидении можно будет посмотреть три матча.
Группа Е
"Ливерпуль" – "Зальцбург". Футбол 1, 19:40.
"Ливерпуль" занимает сейчас первую строку в группе. Однако отрыв от "Зальцбурга" составляет всего три очка. Австрийцам для выхода в плей-офф нужна только победа. Подопечным Юргена Клоппа хватит и ничьи.
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"Наполи" – "Генк". Футбол 2, 19:40
"Наполи" занимает второе место в группе Е, "Генк" – аутсайдер. Чтобы окончательно снять вопросы о выходе плей-офф и не зависеть от результата встречи "Ливерпуль" - "Ред Булл", неаполитанцы должны сегодня победить.
Группа F
"Интернационале" – "Барселона". Футбол 2, 21:50
Для каталонцев матч не имеет никакого турнирного значения – они досрочно зарезервировали место в плей-офф. Игрокам же "Интера" нужна победа: миланцы набрали семь очков и делать второе-третье места с дортмундской "Боруссией".
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"Боруссия" Дортмунд – "Cлавия" Прага
У "Славии" уже нет даже гипотетических шансов на еврокубковую весну. "Боруссии" для выхода в плей-офф надо выигрывать с как можно большей разницей в счете. Поединок не покажут полностью в прямом эфире, однако лучшие моменты этой и других игр можно посмотреть в программе "Лига чемпионов. ONLINE", которая начнется в 21:50 на ТК Футбол 1.
Группа G
"Бенфика" Лиссабон - "Зенит" Санкт-Петербург, 22:00
"Лион" – "Ред Булл" Ляйпциг, 22:00
Группа H
"Аякс" Амстердам – "Валенсия", 22:00
"Челси" Лондон – "Лилль", 22:00
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