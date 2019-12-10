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Футбол. Финальный тур группового этапа ЛЧ: где смотреть матчи

Футбол. Финальный тур группового этапа ЛЧ: где смотреть матчи - Фото
Лига чемпионов (фото - depositphotos.com)
10.12.2019, 10:47

Сегодня в самом элитном европейском клубном турнире пройдут восемь матчей

Сегодня, 10 декабря стартует последний тур группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает uefa.com.

На украинском телевидении можно будет посмотреть три матча.

Группа Е

"Ливерпуль" – "Зальцбург". Футбол 1, 19:40.

"Ливерпуль" занимает сейчас первую строку в группе. Однако отрыв от "Зальцбурга" составляет всего три очка. Австрийцам для выхода в плей-офф нужна только победа. Подопечным Юргена Клоппа хватит и ничьи.

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"Наполи" – "Генк". Футбол 2, 19:40

"Наполи" занимает второе место в группе Е, "Генк" – аутсайдер. Чтобы окончательно снять вопросы о выходе плей-офф и не зависеть от результата встречи "Ливерпуль" - "Ред Булл", неаполитанцы должны сегодня победить.

Группа F

"Интернационале" – "Барселона". Футбол 2, 21:50

Для каталонцев матч не имеет никакого турнирного значения – они досрочно зарезервировали место в плей-офф. Игрокам же "Интера" нужна победа: миланцы набрали семь очков и делать второе-третье места с дортмундской "Боруссией".

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"Боруссия" Дортмунд – "Cлавия" Прага

У "Славии" уже нет даже гипотетических шансов на еврокубковую весну. "Боруссии" для выхода в плей-офф надо выигрывать с как можно большей разницей в счете. Поединок не покажут полностью в прямом эфире, однако лучшие моменты этой и других игр можно посмотреть в программе "Лига чемпионов. ONLINE", которая начнется в 21:50 на ТК Футбол 1.

Группа G

"Бенфика" Лиссабон - "Зенит" Санкт-Петербург, 22:00

"Лион" – "Ред Булл" Ляйпциг, 22:00

Группа H

"Аякс" Амстердам – "Валенсия", 22:00

"Челси" Лондон – "Лилль", 22:00

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