Футбол. Финальный тур группового этапа ЛЧ: где смотреть матчи

Лига чемпионов (фото - depositphotos.com)

Сегодня, 10 декабря стартует последний тур группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает uefa.com.

На украинском телевидении можно будет посмотреть три матча.

Группа Е

"Ливерпуль" – "Зальцбург". Футбол 1, 19:40.

"Ливерпуль" занимает сейчас первую строку в группе. Однако отрыв от "Зальцбурга" составляет всего три очка. Австрийцам для выхода в плей-офф нужна только победа. Подопечным Юргена Клоппа хватит и ничьи.

Смотрите также: Футбол. Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов: видео

"Наполи" – "Генк". Футбол 2, 19:40

"Наполи" занимает второе место в группе Е, "Генк" – аутсайдер. Чтобы окончательно снять вопросы о выходе плей-офф и не зависеть от результата встречи "Ливерпуль" - "Ред Булл", неаполитанцы должны сегодня победить.

Группа F

"Интернационале" – "Барселона". Футбол 2, 21:50

Для каталонцев матч не имеет никакого турнирного значения – они досрочно зарезервировали место в плей-офф. Игрокам же "Интера" нужна победа: миланцы набрали семь очков и делать второе-третье места с дортмундской "Боруссией".

Читайте также: Футбол. Яндекс хочет купить права на показ еврокубков в Украине

"Боруссия" Дортмунд – "Cлавия" Прага

У "Славии" уже нет даже гипотетических шансов на еврокубковую весну. "Боруссии" для выхода в плей-офф надо выигрывать с как можно большей разницей в счете. Поединок не покажут полностью в прямом эфире, однако лучшие моменты этой и других игр можно посмотреть в программе "Лига чемпионов. ONLINE", которая начнется в 21:50 на ТК Футбол 1.

Группа G

"Бенфика" Лиссабон - "Зенит" Санкт-Петербург, 22:00

"Лион" – "Ред Булл" Ляйпциг, 22:00

Группа H

"Аякс" Амстердам – "Валенсия", 22:00

"Челси" Лондон – "Лилль", 22:00

Смотрите также: Рекорд Лиги чемпионов. Поляк забил четыре гола за 14 минут: видео