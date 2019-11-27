Рекорд Лиги чемпионов. Поляк забил четыре гола за 14 минут: видео

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Левандовски оформил покер в ворота "Црвены Звезды"

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски установил историческое достижение: в матче Лиги чемпионов против белградской "Црвены Звезды" он забил четыре гола за 14 минут. Об этом сообщает uefa.com.

Первый гол поляк забил на 53 минуте, четвертый – на 68. Это самый быстрый покер в истории турнира. Поединок завершился разгромом сербов со счетом 6:0. "Бавария" досрочно гарантировала себе место в плей-офф турнира. Также в 1/8 финала вышли еще пять клубов.

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Левандовски уже не впервые отличается такой результативностью. В 2015 году он забил в ворота "Вольфсбурга" пять(!) голов за девять минут после выхода на замену.

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Теги: роберт левандовски, покер, гол, црвена звезда, бавария мюнхен, Лига чемпионов, рекорд, футбол, четыре гола, ЛЧ
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