Рекорд Лиги чемпионов. Поляк забил четыре гола за 14 минут: видео

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски установил историческое достижение: в матче Лиги чемпионов против белградской "Црвены Звезды" он забил четыре гола за 14 минут. Об этом сообщает uefa.com.

Первый гол поляк забил на 53 минуте, четвертый – на 68. Это самый быстрый покер в истории турнира. Поединок завершился разгромом сербов со счетом 6:0. "Бавария" досрочно гарантировала себе место в плей-офф турнира. Также в 1/8 финала вышли еще пять клубов.

Смотрите также: Футбол. "Шахтер" вырвал ничью в матче с "Ман Сити": видео голов

Левандовски уже не впервые отличается такой результативностью. В 2015 году он забил в ворота "Вольфсбурга" пять(!) голов за девять минут после выхода на замену.

Читайте также: Футбол. Яндекс хочет купить права на показ еврокубков в Украине