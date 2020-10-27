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Футбол. Президент "Барселоны" Бартомеу уходит в отставку

27.10.2020, 23:11
Футбол. Президент
Хосеп Бартомеу (фото - EPA)

7 октября члены правления клуба собрали более 20 000 подписей, которые были необходимы для того, чтобы выразить вотум недоверия Бартомеу

Президент футбольного клуба "Барселона" Хосеп Мария Бартомеу подал в отставку. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Его срок на посту президента "Барселоны" истекает в следующем году. Но болельщики хотят ускорить уход Бартомеу из клуба, потому что прошлый сезон их любимая команда закончила без трофеев. Кроме того, тренер стал участником ряда скандалов.

7 октября члены правления клуба собрали более 20 000 подписей, которые были необходимы для того, чтобы выразить вотум недоверия Бартомеу, сообщает Marca.

В августе сообщалось, что 56-летний главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман в ближайшее время может стать новым наставником "Барселоны".

Вадим Ребрина
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