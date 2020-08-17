UA

Рональд Куман может стать главным тренером "Барселоны"

17.08.2020, 11:55
Рональд Куман может стать главным тренером
Рональд Куман (Фото: ЕРА)

Нынешний тренер сборной Нидерландов подпишет контракт на два года, пишут СМИ

56-летний главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман в ближайшее время может стать новым наставником "Барселоны". Руководство команды ведет переговоры, сообщает издание Mundo Deportivo.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Куман подпишет контракт с "Барселоной" на два года. По информации испанских СМИ, Куман уже прилетел в Барселону. Сегодня его могут назначить главным тренером.

Читайте также: "Барселона" предложила футболистам снизить зарплаты на 70%

Кроме него в "Барселоне" рассматривают возможность назначения бывшего тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

  • 14 января руководство каталонцев впервые за 17 лет уволило наставника команды Эрнесто Вальверде, не дожидаясь конца сезона. Его место зайнял экс-наставник "Бетиса" Кике Сетьен. Контракт с ним был рассчитан до 30 июня 2022 года.
  • Сегодня, 17 августа, президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу подтвердил отставку главного тренера Кике Сетьена.

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Рональд Куман футбол Барселона тренер

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь
 