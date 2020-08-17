Рональд Куман может стать главным тренером "Барселоны"
17.08.2020, 11:55
Рональд Куман (Фото: ЕРА)
Нынешний тренер сборной Нидерландов подпишет контракт на два года, пишут СМИ
56-летний главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман в ближайшее время может стать новым наставником "Барселоны". Руководство команды ведет переговоры, сообщает издание Mundo Deportivo.
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Куман подпишет контракт с "Барселоной" на два года. По информации испанских СМИ, Куман уже прилетел в Барселону. Сегодня его могут назначить главным тренером.
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Кроме него в "Барселоне" рассматривают возможность назначения бывшего тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
- 14 января руководство каталонцев впервые за 17 лет уволило наставника команды Эрнесто Вальверде, не дожидаясь конца сезона. Его место зайнял экс-наставник "Бетиса" Кике Сетьен. Контракт с ним был рассчитан до 30 июня 2022 года.
- Сегодня, 17 августа, президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу подтвердил отставку главного тренера Кике Сетьена.
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