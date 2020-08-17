Рональд Куман может стать главным тренером "Барселоны"

Нынешний тренер сборной Нидерландов подпишет контракт на два года, пишут СМИ

56-летний главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман в ближайшее время может стать новым наставником "Барселоны". Руководство команды ведет переговоры, сообщает издание Mundo Deportivo.

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Куман подпишет контракт с "Барселоной" на два года. По информации испанских СМИ, Куман уже прилетел в Барселону. Сегодня его могут назначить главным тренером.

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Кроме него в "Барселоне" рассматривают возможность назначения бывшего тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

14 января р Эрнесто Вальверде , не дожидаясь конца сезона. Его место зайнял экс-наставник "Бетиса" Кике Сетьен. Контракт с ним был рассчитан до 30 июня 2022 года. уководство каталонцев впервые за 17 лет уволило наставника команды, не дожидаясь конца сезона.

Сегодня, 17 августа, президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу подтвердил отставку главного тренера Кике Сетьена.

Наталия Софиенко

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