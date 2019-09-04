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Футбол. Президент УЕФА прибыл в Украину

Футбол. Президент УЕФА прибыл в Украину - Фото
Александер Чеферин (Фото: EPA)
04.09.2019, 19:42

По словам Павелко, визит Чеферина очень насыщенный и важен для украинского футбола

Сегодня, 4 сентября, в Киев с двухдневным визитом прибыл президент УЕФА Александер Чеферин. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Отмечается, что чеферин приехал в Украину по приглашению члена исполкома УЕФА Андрея Павелко, который встречался с ним на недавних мероприятиях УЕФА, которые происходили в Монако.

По словам Андрея Павелко, визит президента УЕФА очень насыщенный и важен для украинского футбола.

Это уже третье посещение Украины Александером Чеферином в статусе президента УЕФА. В прошлый раз он побывал в Киеве во время проведения финалов мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА в мае 2018 года.

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