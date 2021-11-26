Футбол. Сборная Украины получила соперников в плей-офф ЧМ-2022
В штаб-квартире УЕФА в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка, по итогам которой определился состав шести пар заключительных стыковых матчей за три последних европейских путевки на чемпионат мира по футболу 2022 года.
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Сборная Украина сыграет на выезде с командой Шотландии.
В случае успеха украинцы встретятся в финале стыковых матчей с победителем матча Уэльс – Австрия.
Полуфиналы запланированы на 24 и 25 марта, финалы пройдут 28 и 29 марта.
Группа А:
полуфиналы: Шотландия – Украина, Уэльс – Австрия;
финал: победитель Шотландия/Украина, Уэльс – Австрия.
Группа В:
полуфиналы: Россия – Польша, Швеция – Чехия;
финал: победитель Россия/Польша – победитель Швеция/Чехия.
Группа С:
полуфиналы: Италия – Северная Македония, Португалия – Турция;
финал: победитель Италия/Северная Македония – победитель Португалия/Турция.
XXII чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
- 25 ноября, после поражения "Зари" римской "Роме", Украина впервые за 14 лет не будет играть в весенней части европейских турниров.
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