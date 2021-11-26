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Футбол. Сборная Украины получила соперников в плей-офф ЧМ-2022

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 21:52
Футбол. Сборная Украины получила соперников в плей-офф ЧМ-2022 - Фото
Фото: depositphotos.com

В штаб-квартире УЕФА в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка, по итогам которой определился состав шести пар заключительных стыковых матчей за три последних европейских путевки на чемпионат мира по футболу 2022 года.

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Сборная Украина сыграет на выезде с командой Шотландии.

В случае успеха украинцы встретятся в финале стыковых матчей с победителем матча Уэльс – Австрия.

Полуфиналы запланированы на 24 и 25 марта, финалы пройдут 28 и 29 марта.

Футбол. Сборная Украины получила соперников в плей-офф ЧМ-2022

Группа А:

полуфиналы: Шотландия – Украина, Уэльс – Австрия;

финал: победитель Шотландия/Украина, Уэльс – Австрия.

Группа В:

полуфиналы: Россия – Польша, Швеция – Чехия;

финал: победитель Россия/Польша – победитель Швеция/Чехия.

Группа С:

полуфиналы: Италия – Северная Македония, Португалия – Турция;

финал: победитель Италия/Северная Македония – победитель Португалия/Турция.

XXII чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

  • 25 ноября, после поражения "Зари" римской "Роме", Украина впервые за 14 лет не будет играть в весенней части европейских турниров.
Наталия Медведева
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футбол ЧМ-2022
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