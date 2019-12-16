Футбол. "Шахтер" узнал соперника в плей-офф Лиги Европы

Тайсон (Фото: пресс-служба ФК Шахтер)

Донецкий "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против лиссабонской "Бенфики". Об этом стало известно сегодня на жеребьевке, передает uefa.com.

"Бенфика" как и "Шахтер" играла в Лиге чемпионах на правах чемпиона своего национального первенства. "Орлы" заняли третье место в группе, пропустив в плей-офф ЛЧ "Ред Булл" Ляйпциг с "Лионом" и выбив из еврокубкового сезона санкт-петербургский "Зенит".

Сейчас подопечные Бруну Лажи уверенно лидируют в португальской Примейре, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

11 декабря "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, разгромно проиграв "Аталанте". Смотрите видео лучших моментов матча.

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