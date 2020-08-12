Футбол. Шахтер вышел в полуфинал Лиги Европы
12.08.2020, 00:21
Фото: facebook.com/fcshakhtar
Теперь в полуфинале Лиги Европы Шахтер сыграет с итальянским Интером
Донецкий Шахтер стал полуфиналистом Лиги Европы УЕФА, обыграв в четвертьфинале швейцарский Базель (4:1).
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Голы забили Жуниор Мораес, Тайсон, Алан Патрик с пенальти и Додо.
Теперь в полуфинале Лиги Европы Шахтер сыграет с итальянским Интером 17 августа в Дюссельдорфе.
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