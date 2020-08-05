Лига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фото

Донецкий "Шахтер" после 5-месячного карантина сыграл первый матч в Лиге Европы. В игре 1/8 финала он разгромил немецкий "Вольфсбург" со счетом 3:0 и по сумме двух матчей прошел в четвертьфинал турнира.

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Во время игры в Киеве ворота соперника дважды поразил Жуниор Мораес и один раз - Манор Соломон.

Из-за продолжения карантина матч прошел проводили при пустых трибунах.

Первую игру в Германии "Шахтер" выиграл со счетом 2:1.

Следующим соперником "Шахтера" станет победитель игры "Айнтрахт" - "Базель".

Матч ¼ финала Лиги Европы состоится 11 августа на нейтральном поле в немецком Гельзенкирхене.

Если "Шахтер" пройдет в полуфинал, то будет играть в Дюссельдорфе 17 августа.

Финал Лиги Европы в этом году состоится 21 августа в немецком Кельне.

Первую игру в Германии "Шахтер" выиграл со счетом 2:1 и имел минимальное преимущество перед ответным матчем.

перед ответным матчем. В июне "Шахтер" досрочно выиграл Украинскую Премьер-лигу.

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