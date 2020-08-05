Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
05.08.2020, 22:35

Лига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фото

1 / 8
Лига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фото
Лига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фото
Лига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фотоЛига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фото

Следующий матч турнира состоится 11 августа в немецком Гельзенкирхене

Донецкий "Шахтер" после 5-месячного карантина сыграл первый матч в Лиге Европы. В игре 1/8 финала он разгромил немецкий "Вольфсбург" со счетом 3:0 и по сумме двух матчей прошел в четвертьфинал турнира.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во время игры в Киеве ворота соперника дважды поразил Жуниор Мораес и один раз - Манор Соломон.

Из-за продолжения карантина матч прошел проводили при пустых трибунах.

Первую игру в Германии "Шахтер" выиграл со счетом 2:1.

Следующим соперником "Шахтера" станет победитель игры "Айнтрахт" - "Базель".

Матч ¼ финала Лиги Европы состоится 11 августа на нейтральном поле в немецком Гельзенкирхене.

Если "Шахтер" пройдет в полуфинал, то будет играть в Дюссельдорфе 17 августа.

Финал Лиги Европы в этом году состоится 21 августа в немецком Кельне.

Читайте также: Футбол. Украинец пушечным ударом со штрафного забил гол в Серии А – видео

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, Лига Европы, вольфсбург, шахтер донецк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Взрыв в Бейруте. Погибли не менее 50 человек, тысячи ранены: фоторепортаж 18+
Взрыв в Бейруте. Погибли не менее 50 человек, тысячи ранены: фоторепортаж 18+
Военные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фото
Военные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фото
Взрыв в Бейруте: что известно на 10:00 - только главное
Взрыв в Бейруте: что известно на 10:00 - только главное
Материалы по теме
Лига Европы возвращается. Где и когда смотреть матч "Шахтер" vs "Вольфсбург"
Спорт Лига Европы возвращается. Где и когда смотреть матч "Шахтер" vs "Вольфсбург"
"Зовите меня Миха". Богдан Михайличенко стал игроком бельгийского "Андерлехта"
Спорт "Зовите меня Миха". Богдан Михайличенко стал игроком бельгийского "Андерлехта"
Популярное
фото/видео
Лига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фото
Лига Европы. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал: фото
СМИ публикуют видео взрывов в Северной Корее, пишут о 15 погибших
СМИ публикуют видео взрывов в Северной Корее, пишут о 15 погибших 18:01
Лига Европы возвращается. Где и когда смотреть матч "Шахтер" vs "Вольфсбург"
Лига Европы возвращается. Где и когда смотреть матч "Шахтер" vs "Вольфсбург" 15:00
Взрыв в Бейруте: что известно на 10:00 - только главное
Взрыв в Бейруте: что известно на 10:00 - только главное 10:00
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 