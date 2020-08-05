Лига Европы возвращается. Где и когда смотреть матч "Шахтер" vs "Вольфсбург"

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"Шахтер" имеет минимальное преимущество перед ответным матчем Лиги Европы с "Вольфсбургом". В поединке не сыграет лидер "горняков" Исмаили

Сегодня донецкий "Шахтер" в рамках 1/8 финала Лиги Европы сыграет с немецким "Вольфсбургом" из одноименного города.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Шахтер подходит к поединку в лидирующей позиции. В первом матче, который был сыгран в Германии еще в марте, горняки победили со счетом 2:1. За украинский клуб забивали Жуниро Мораес и Маркос Антонио, за немецкий – Джон Энтони Брукс. Посмотреть видео голов и лучших моментов игры можно по ссылке.

Из-за правила выездного гола, дончане могут выйти четвертьфинал, даже если проиграют со счетом 0:1.

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В сегодняшнем матче точно не сыграет один из лидеров "Шахтера" – левый защитник Исмаили. Главный тренер дончан Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции сказал, что у футболиста достаточно серьезная травма – и на него не рассчитывают.

В лазарете "Вольфсбурга" находятся Мбамбу, Мехмеди, Камачо и Вильям, Брума, дисквалифицирован Штеффен, передает Footboom.com.

Поединок пройдет в Киеве на НСК Олимпийский без зрителей. Посмотреть матч онлайн можно на телеканале Футбол 1. Начало трансляции – в 19:50.

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Видео - Телеканал Футбол 1/Facebook

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Теги: видео, Лига Европы, трансляция, вольфсбург, онлайн, шахтер донецк
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