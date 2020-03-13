Футбол. "Вольфсбург" – 1:2 – "Шахтер": видео лучших моментов и всех голов

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Матч "Вольфсбург" – "Шахтер" закончился победой украинцев со счетом 1:2. Голы забивали Жуниор Мораес, Брукс и Маркос Антонио

Донецкий "Шахтер" со счетом 1:2 одолел немецкий "Вольфсбург" в 1/8 Лиги Европы и имеет преимущество перед ответным поединком.

Немцы на правах хозяев активнее начали игру и высоко прессинговали, однако в счете первыми повели горняки. На 17 минуте Исмаили прошел по флангу и сделал не самую удачную передачу в штрафную. Защитник "Вольфсбурга" Брукс сыграл неуверенно и буквально подбросил мяч на голову Жуниору Мораесу, который без проблем переиграл голкипера. 0:1!

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Через 7 минут "Шахтер" мог удваивать преимущество. Додо прошел по флангу и подал в штрафную - мяч попал в руку Арнольда. После просмотра повтора на системе VAR рефери назначил пенальти. Виктор Коваленко исполнил 11-метровый крайне неудачно: вратарь отразил слабый удар украинца.

В конце первого тайма пенальти уже бил "Вольфсбург": мяч попал в руку Николаю Матвиенко. К точке подошел лучший бомбардир Ваут Вергхорст, на последнем шаге он поскользнулся – и удар пришелся сильно выше ворот.

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Отыгрался "Вольфсбург" в начале второго тайма. Брукс на 48-й выиграл верховую дуэль после углового и перебросил Андрея Пятова, который неудачно сыграл на выходе. 1:1.

На 73-й Алан Патрик мощно пробил штрафной, но Кассельс кончиками пальцев переве мяч в перекладину. Расторопнее всех на добивании оказался Маркос Антонио. Хавбек в падении отправил мяч в пустые ворота ударом головой. 1:2!

До конца встречи счет не изменился. У Шахтера есть преимущество перед ответным матчем, который состоится в Харькове 19 марта.

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Теги: шахтер донецк, вольфсбург, видео, гол, обзор, Лига Европы, Жуниор Мораес, маркос антонио, виктор коваленко
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