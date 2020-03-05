Футбол. Игрок "Тоттенхэма" вылез на трибуну и устроил стычку с фанатами - видео

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Хавбек "Тоттенхэма" Эрик Дайер не сдержал эмоций после поражения от "Норвича" и полез на трибуну разбираться с болельщиками своего же клуба

Полузащитник "Тоттенхэма" после проигрыша в матче пятого раунда Кубка Англии против "Норвича" вылез на трибуну и вступил в стычку с фанатами своего же клуба. Об этом сообщает Sky News.

Игрока и фанатов растянули сотрудники службы безопасности стадиона. Точно неизвестно, что спровоцировало конфликт, но главный тренер шпор Жозе Моуриньо говорит, что игрока или его семью могли оскорблять.

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"Я думаю, что Эрик сделал то, что мы, профессионалы, делать не должны. Но, повторяю, вероятно, каждый из нас хотел бы так сделать. Я с игроком и понимаю его", - сказал наставник Тоттенхэма.

"Тоттенхэм" проиграл в домашнем матче "Норвичу" и вылетел из Кубка Англии. Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победили "канарейки" – 2:3.

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Видео - BJFootball/YouTube

Фото - @Pearson10Corrie/Twitter

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Теги: Кубок Англии, болельщики, фанат, жозе моуриньо, Тоттенхэм, эрик дайер, норвич, трибуна
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