Футбол. В Германии вратарь отбил пять пенальти за матч – видео

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Вратарь Даниэль Батц отбил пять пенальти от "Фортуны" и впервые в истории вывел клуб четвертого дивизиона "Саарбрюккен" в полуфинал Кубка Германии

Даниэль Батц, голкипер скромного "Саарбрюккена" из четвертого немецкого дивизиона, отбил пять пенальти в матче 1/4 финала Кубка Германии против дюссельдорфской "Фортуны", которая выступает в элитной Бундеслиге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола ФРГ.

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Первый 11-метровый голкипер парировал на 83-й минуте матча. Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Игроки перешли к серии пенальти, в которой Батц отбил еще четыре удара. Серия закончилась с фантастическим счетом 7:6 в пользу клуба голкипера-героя.

"Саарбрюккен" стал первым в истории представителем Региональной лиги, который вышел в полуфинал Кубка Германии.

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Видео: German Football/YouTube

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Теги: Саарбрюккен, вратарь, голкипер, пенальти, даниэль батц, фортуна, кубок германии
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