Футбол. В Германии вратарь отбил пять пенальти за матч – видео

Даниэль Батц, голкипер скромного "Саарбрюккена" из четвертого немецкого дивизиона, отбил пять пенальти в матче 1/4 финала Кубка Германии против дюссельдорфской "Фортуны", которая выступает в элитной Бундеслиге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола ФРГ.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное



Первый 11-метровый голкипер парировал на 83-й минуте матча. Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Игроки перешли к серии пенальти, в которой Батц отбил еще четыре удара. Серия закончилась с фантастическим счетом 7:6 в пользу клуба голкипера-героя.

"Саарбрюккен" стал первым в истории представителем Региональной лиги, который вышел в полуфинал Кубка Германии.

Читайте также: "Жена потратила €1 млн". Экс-звезда "Динамо" рассказал о премиальных и заработке

Видео: German Football/YouTube