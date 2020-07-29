Футбол. Украинец пушечным ударом со штрафного забил гол в Серии А – видео

Хавбек сборной Украины по футболу Руслан Малиновский забил гол за "Аталанту" в матче итальянской серии А против "Пармы".

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Украинец вышел на замену после перерыва и на 70-й минуте сравнял счет в матче. Малиновский мощным ударом со штрафного "прошил" стенку, вратарь не успел среагировать – и мяч оказался в воротах. 1:1.

На 84-й минуте лидер "Аталанты" Алехандро Гомес, который также известен украинским болельщикам по выступлениям за харьковский "Металлист", принес своей команде минимальную победу – 1:2.

Гомес стал лучшим игроком матча по версии WhoScored – 8 баллов из 10. Малиновский на втором месте – 7,5 баллов.

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Уже 1 августа "Аталанта" в последнем туре чемпионата сразится с "Интером" за серебряные медали Серии А. Чтобы занять второе место в турнире, команде Малиновского необходимо обязательно победить.

После карантина Малиновский трижды признавался лучших игроком матча в Серии А. Украинец сумел забить чемпиону "Ювентусу", отметился в воротах одного из лидеров турнира "Лацио", а также забил гол и отдал два ассиста в матче с "Брешией".

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