Украинец забил гол, отдал два ассиста и стал лучшим в матче Серии А - видео

Украинский футболист Руслан Малиновский забил гол, отдал две голевые передачи и стал лучшим игроком матча итальянской Серии А, в котором "Аталанта" разгромила "Брешию" со счетом 6:2.

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На 28-й минуте Малиновский сместился в центр и с 25 метров мощным ударом отправил мяч в сетку. Он также дважды ассистировал Марио Пашаличу и отдал предголовевой пас в атаке, в которой отметился Дуван Сапата.

Авторитетный портал WhoScored признал украинца лучшим игроком матча. Оценка – 10 из 10. Аналогичный балл получил и Пашалич, который оформил хет-трик. За "Аталанту" также отличился Мартен де Рон, а за "Брешию" - Эрнесто Торрегросса и Николас Шпалек.

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"Аталанта" поднялась на второе место в Серии А. До лидирующего "Ювентуса" – шесть очков. Отрыв от преследующих "Интера" и "Лацио" – два очка. В то же время у всех конкурентов "Аталанты" есть матч в запасе.

За последние три недели Малиновский дважды признавался лучших игроком матча против лидеров Серии А. На прошлый уик-энд украинец провел всего 20 минут на поле, но сумел забить "Ювентусу", а в конце июня - отметился в воротах "Лацио".

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Видео - Serie A/YouTube