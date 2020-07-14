В Румынии вратарь отбил два пенальти – его удалили с поля: видео

В Румынии в матче между футбольным клубом "Рапид" и "Петролул" вратарь первых отбил два пенальти, однако был удален с поля. Видео момента было опубликовано на YouTube-канале SWISS TV.

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С 28-й минуты матча "Рапид" играл в меньшинстве, а на 65-й получили пенальти в ворота. 19-летний вратарь "Рапида" Михай Попа отбил удар, однако судья не засчитал его, поскольку голкипер вышел из ворот. Попа был недоволен решением рефери и получил за это желтую карточку.

Второй пенальти наносил другой футболист, но ситуация повторилась. Вратарь снова вышел раньше времени из ворот и отбил мяч, а арбитр опять попросил перебить пенальти. Голкипер снова эмоционально протестовал и вовсе был удален с поля.

На третий пенальти на поле вышел запасной вратарь "Рапида", но в этот раз мяч просто пролетел выше ворот.

9 июля ф утбольный клуб "Карпаты" Львов исключили из украинской Премьер-лиги за повторную неявку на матч.

Перед этим в Карпатах сообщали , что у клуба нет денег для того, чтобы поехать на выезд в Мариуполь.

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