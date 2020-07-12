Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украинский полузащитник помог "Атланте" не проиграть "Ювентусу"

Украинский хавбек футбольного клуба "Атланта" Руслан Малиновский забил в ворота действующего чемпиона Италии "Ювентуса". Видео с голом украинца опубликовано на YouTube-канале Серии А.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Руслан Малиновский был на скамейке для запасных и вышел на 68-й минуте игры. На 80-й минуте украинец отличился голом с правой ноги.

Однако поединок завершился ничьей (2:2), поскольку в конце встречи Криштиану Роналду забил с пенальти.

При этом Малиновский смог стать лучшим игроком матча за чуть более 20 минут игры.

  • 9 июля футбольный клуб "Карпаты" Львов исключили из украинской Премьер-лиги за повторную неявку на матч. 
  • Перед этим в Карпатах сообщали, что у клуба нет денег для того, чтобы поехать на выезд в Мариуполь.
Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, руслан малиновский, серия а
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Футбол. Украинец мощным ударом забил гол лидеру Серии А - видео
Футбол. Украинец мощным ударом забил гол лидеру Серии А - видео
В Лондоне защитники животных покрасили воду в фонтанах в красный цвет - видео
В Лондоне защитники животных покрасили воду в фонтанах в красный цвет - видео
В Непале разбушевалась стихия. Наводнения и оползни забирают жизни людей - видео
В Непале разбушевалась стихия. Наводнения и оползни забирают жизни людей - видео
Экономика Бизнес-неделя: взятка главе ФГИ, налоговый сюрприз Слуг народа и конец "евробляхам" из США
Зе чистки. Почему ушли главы АМКУ, Гослеса и Укртрансбезопасности. Три истории
Люди Зе чистки. Почему ушли главы АМКУ, Гослеса и Укртрансбезопасности. Три истории
Программа по частичной безработице сохранила 300 000 рабочих мест - Петрашко
Экономика Программа по частичной безработице сохранила 300 000 рабочих мест - Петрашко
Популярное
фото/видео
Футбол. Украинец мощным ударом забил гол лидеру Серии А - видео
Футбол. Украинец мощным ударом забил гол лидеру Серии А - видео
В Лондоне защитники животных покрасили воду в фонтанах в красный цвет - видео
В Лондоне защитники животных покрасили воду в фонтанах в красный цвет - видео 11.07.20, 23:52
Новые протесты в Сербии против ужесточения карантина - фоторепортаж, видео
Новые протесты в Сербии против ужесточения карантина - фоторепортаж, видео 11.07.20, 21:14
В Непале разбушевалась стихия. Наводнения и оползни забирают жизни людей - видео
В Непале разбушевалась стихия. Наводнения и оползни забирают жизни людей - видео 11.07.20, 18:22
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 