Футбол. Украинец мощным ударом забил гол лидеру Серии А - видео

Украинский хавбек футбольного клуба "Атланта" Руслан Малиновский забил в ворота действующего чемпиона Италии "Ювентуса". Видео с голом украинца опубликовано на YouTube-канале Серии А.

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Руслан Малиновский был на скамейке для запасных и вышел на 68-й минуте игры. На 80-й минуте украинец отличился голом с правой ноги.

Однако поединок завершился ничьей (2:2), поскольку в конце встречи Криштиану Роналду забил с пенальти.

При этом Малиновский смог стать лучшим игроком матча за чуть более 20 минут игры.