Футбол. Письмо Луческу оказалось настоящим, а ультрас пообещали "теплый" прием

Мирча Луческу все же будет тренировать "Динамо", но вчерашнее письмо порадовало часть болельщиков и они пообещали ему сложные условия работы

Вчерашнее письмо новоназначенного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, опубликованное вчера в румынских СМИ, оказалось хоть и настоящим, но не имеющим отношение к слухам о его отставке. А ультрасы клуба пообещали звездному тренеру сложные условия для работы и "теплый" прием, сообщил спортивный портал Трибуна.

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Комментируя письмо Луческу, его агент Аркадий Запорожану сообщил, что это была личная переписка между тренером "Динамо" и Игорем Суркисом, и что Мирчи Луческу - главный тренер клуба. "Этим письмом он хотел показать, что не держится за кресло тренера и что он не ради денег пришел", - добавил Запорожану, отметив, что еще будет выяснять, каким образом письмо попало в прессу. Эту же информацию подтвердил Суркис, отметив, что "Луческу - главный тренер киевского "Динамо". Точка".

Сам Луческу комментировать информацию о возможной отставке отказался. "Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего", - отметил он.

Ультрас "Динамо" отреагировали на письмо положительно. Вчера вечером они выступили с заявлением, что этот день "подарил нам луч надежды на здравый смысл относительно возможного сотрудничества "Динамо" и Мирчи Луческу".

WBC ультрас пообещали Луческу не только "теплый" прием, но и то, что нормально работать он здесь не сможет и это будут "самые непростые миллионы евро" в его карьере.

Ультрас также напомнили Луческу о его словах, что Украина и Россия - это одна страна, и подчеркнули, что Киев никогда не будет для него таким же приветливым как Донецк. "Для нас честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей", - отметили они.

СПРАВКА. Мирча Луческу - румынский футболист и футбольный тренер. Родился в 1945 году в Бухаресте, где начал свою футбольную карьеру в местном клубе "Динамо". В 1969 году стал лучшим игроком Румынии, а спустя 10 лет начал тренировать сборные. Главным тренером "Шахтера" стал в 2004 году - под его руководством команда восемь раз выигрывала чемпионат Украины. В 2016 году он подписал контракт с питерским "Зенитом", а в 2017 - возглавил сборную Турции. 23 июля 2020 году Луческу подписал двухлетний контракт с киевским "Динамо", что вызвало бурную неодобрительную реакцию части фанатов клуба.

23 июля Мирча Луческу был назначен главным тренером ФК "Динамо". Часть фанатов клуба остались недовольны таким назначением и пообещали, что "акции протеста не заставят себя долго ждать".

27 июля в "Шахтере" отреагировали на назначение Луческу в "Динамо", сказав, что он исчерпал себя в донецком клубе и отметив, что "мистеры так не поступают".

В тот же день в румынских СМИ появилась информация, что Луческу отказался тренировать "Динамо" и написал прощальное письмо. В клубе информацию комментировать отказались, а Суркис сказал, что "тренер у "Динамо" есть".

Дарья Мостовая

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