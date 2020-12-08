Футбол. Шевченко о жеребьевке: Мы попали в серьезную группу, игры с Францией будут сложные

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результаты жеребьевки отбора Чемпионата мира-2022. По его словам, Украина попала в серьезную группу, где особенно сложными будут матчи с французской сборной, но играть роль будет и календарь, сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

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"Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать самой сильной среди тех, кто находился в четвертой корзине. Финляндию мы тоже знаем<...>Поединки с финнами были сложными<...>Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан", – подчеркнул Шевченко.

При этом, он отметил, что многое будет зависеть от календаря и когда сборная Украины его узнает, то сможет размышлять дальше.

Сегодня стало известно, с кем Украина сыграет в группе D ЧМ-2022.

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Дарья Мостовая

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