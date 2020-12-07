Футбол. Состоялась жеребьевка квалификации к чемпионату мира: с кем сыграет Украина

Сегодня, 7 декабря, в Цюрихе прошла жеребьевка Европейской квалификации к чемпионату мира по футболу, который состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

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Сборная Украины попала в группу D, где встретится с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Календарь соревнований, 2021 год:

1 тур – 24-25 марта.

2 тур – 27-28 марта.

3 тур – 30-31 марта.

4 тур – 1-2 сентября.

5 тур – 4-5 сентября.

6 тур – 7-8 сентября.

7 тур – 8-9 октября.

8 тур – 11-12 октября.

9 тур – 11-13 ноября.

10 тур – 14-16 ноября.

10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, продолжат борьбу на следующем этапе.

10 команд отборочных групп, занявших вторые места, и две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций-2020/2021 (из тех, кто не попадет в первую двойку в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух одноматчевых этапов.

12 участников сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шесть, а затем в финальных – трех сильнейших, которые и получат три оставшиеся путевки в Катар.

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Наталия Медведева

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