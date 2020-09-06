Футбол. Шевченко определился с заявкой сборной Украины на матч с Испанией - список игроков

В матче против Испании не сыграет основной опорный полузащитник сборной Украины - Тарас Степаненко

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал заявку на сегодняшний матч Лиги наций УЕФА против сборной Испании. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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В отличие от матча со Швейцарией, в заявке отсутствует основной опорный полузащитник Тарас Степаненко ("Шахтер"). Пресс-аташе сборной сообщил, что хавбек повредил колено, передает UA-Футбол.

Снова оказались вне заявки Сергей Болбат, Валерий Бондарь (оба - "Шахтер") и Роман Безус ("Кортрейк")

Полная заявка на матч:

Вратари: №1 Георгий Бущан, №12 Андрей Пятов, №23 Андрей Лунин;

Защитники: №2 Эдуард Соболь, №3 Игорь Пластун, №4 Сергей Кривцов, №18 Александр Тымчик, №16 Богдан Михайличенко, №22 Николай Матвиенко;

Полузащитники: №5 Сергей Сидорчук, №6. Евгений Макаренко, №7 Андрей Ярмоленко, №8 Руслан Малиновский, №10 Евгений Коноплянка, №11 Марлос, №14 Игорь Харатин, №15 Виктор Цыганков, №17 Александр Зинченко, №20 Виктор Коваленко, №21 Александр Караваев;

Нападающие: №9 Роман Яремчук, №13 Владислав Супряга, №19 Жуниор Мораес.

3 сентября Украина дебютировала в элитном дивизионе Лиги наций, обыграв сборную Швейцарии со счетом 2:1.

Сегодня в 21:45 сборная сыграет против Испании.

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Марк Сировой

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