Футбол. Соперником "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов станет нидерландский "АЗ"

Матч пройдет в Киеве без зрителей 15 или 16 сентября

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов киевский ФК "Динамо" встретится в столице Украины с голландским клубом "Алкмар Занстрек" (АЗ), сообщает спортивный портал Трибуна.

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Для "Динамо" эта встреча станет первой в еврокубковом сезоне, а у "АЗ" — второй: ранее они уже обыграли чешскую Викторию со счетом 3:1. В прошлом сезоне "АЗ" встречался с другим украинским клубом — из Мариуполя, тогда первый матч закончился вничью, а второй — в пользу голландцев (4:0).

Матчи третьего раунда квалификации пройдут 15-16 сентября без зрителей. Победители выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проигравшие — в групповой этап Лиги Европы или плей-офф Пути чемпионов.

На этом этапе в Лиге чемпионов команды встречаются только один раз. Если основное время закончится вничью, то победитель будет определяться по итогам дополнительного времени или серии пенальти.

Путь представителей лиг:

"ПАОК" (Греция) — "Бенфика" (Португалия)

"Динамо" (Украина) — "АЗ" (Нидерланды)

"Гент" (Бельгия) - "Рапид Вена" (Австрия)

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Дарья Мостовая

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