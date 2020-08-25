Футбол. "Динамо" победило "Шахтер" и выиграло Суперкубок Украины

Киевляне добились этой победы под руководством Мирчи Луческу, который ранее тренировал "Шахтер"

На футбольном стадионе НСК Олимпийский киевское "Динамо" со счетом 3:1 победило "Шахтер" и завоевало Суперкубок Украины.

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Голы: Де Пена, 20, Родригеш, 31, Соль, 83 — Мораес, 37.

Киевляне добились этой победы под руководством Мирчи Луческу, который ранее тренировал "Шахтер".

Вадим Ребрина

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