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Футбол. "Динамо" победило "Шахтер" и выиграло Суперкубок Украины

25.08.2020, 23:15
Футбол.
Фото: facebook.com/fcdynamoua

Киевляне добились этой победы под руководством Мирчи Луческу, который ранее тренировал "Шахтер"

На футбольном стадионе НСК Олимпийский киевское "Динамо" со счетом 3:1 победило "Шахтер" и завоевало Суперкубок Украины.

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Голы: Де Пена, 20, Родригеш, 31, Соль, 83 — Мораес, 37.

Киевляне добились этой победы под руководством Мирчи Луческу, который ранее тренировал "Шахтер".

  • 23 июля Луческу был назначен главным тренером "Динамо". Часть фанатов клуба осталась недовольна таким кадровым решением и сообщили, что "акции протеста не заставят себя долго ждать".
  • Через несколько дней в румынских СМИ появилась информация, что Луческу якобы покинул "Динамо". В клубе позже сообщили, что тренер действительно хотел это сделать, однако передумал после общения с Суркисом.
  • Фанаты "Динамо" встретили нового тренера Луческу нецензурными лозунгами, пиротехникой и дымовыми шашками.

Вадим Ребрина
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