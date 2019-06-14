Футбол. Стало известно имя нового тренера "Челси"

Фрэнк Лэмпард (фото - EPA)

Легендарный футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард станет новым главным тренером лондонского клуба. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Ранее лондонский клуб тренировал Маурицио Сарри. Но он переходит в туринский "Ювентус", о чем официально должны объявить сегодня, 14 июня. По имеющимся данным, Сарри подпишет со "Старой синьорой" трехлетний контракт.

Что касается Лэмпарда, в прошлом сезоне он руководил "Дерби Каунтри".

Лэмпард играл за "Челси" в 2001-2014 годах. За этот срок он трижды побеждал в Премьер-лиге, четыре раза - в Кубке Англии и по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" хочет приобрести сразу четырех футболистов мадридского "Реала": полузащитников Иско, Хамеса Родригеса и Даниэля Себальоса, а также защитника Марсело.