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14.06.2019, 10:25

Футбол. Стало известно имя нового тренера "Челси"

Футбол. Стало известно имя нового тренера "Челси" - Фото
Фрэнк Лэмпард (фото - EPA)

Вместо Маурицио Сарри новым главным тренером лондонского клуба станет Фрэнк Лэмпард

Легендарный футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард станет новым главным тренером лондонского клуба. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Ранее лондонский клуб тренировал Маурицио Сарри. Но он переходит в туринский "Ювентус", о чем официально должны объявить сегодня, 14 июня. По имеющимся данным, Сарри подпишет со "Старой синьорой" трехлетний контракт.

Что касается Лэмпарда, в прошлом сезоне он руководил "Дерби Каунтри".

Лэмпард играл за "Челси" в 2001-2014 годах. За этот срок он трижды побеждал в Премьер-лиге, четыре раза - в Кубке Англии и по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" хочет приобрести сразу четырех футболистов мадридского "Реала": полузащитников Иско, Хамеса Родригеса и Даниэля Себальоса, а также защитника Марсело.

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Теги: футбол, Ювентус, челси, Фрэнк Лэмпард, Маурицио Сарри
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