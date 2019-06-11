Футбол. "Ювентус" хочет купить у "Реала" сразу четверых игроков

Фото: Facebook "Реала"

Туринский футбольный клуб "Ювентус" хочет приобрести сразу четырех футболистов мадридского "Реала". Об этом пишет Tuttosport.

По имеющимся данным, предложение касается полузащитников Иско, Хамеса Родригеса и Даниэля Себальоса, а также защитника Марсело.

"Реал" готов расстаться с этими игроками, чтобы получить дополнительные средства на летние трансферы. Чтобы соответствовать правилам финансового fair play, "сливочным" нужно заработать на трансферах 300 млн евро.

17 мая стало известно, что главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри покидает свой пост.

Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера "Реала" 12 марта.

Ранее сегодня сообщалось, что португальский тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Паулу Фонсека завершает работу в нем. Затем "Рома" сообщила у тебя в Twitter, что Фонсека стал главным тренером клуба.