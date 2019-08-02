Футбол. Суперкубок УЕФА впервые "рассудит" женщина-арбитр

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Матч за Суперкубок УЕФА, в котором сразятся футбольные команды "Ливерпуль" и "Челси" впервые в истории обслужит бригада арбитров под руководством женщины - Стефани Фраппар. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В организации заявляют, что историчность решения в том, что женщина-арбитр будет впервые работать на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд.

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что он надеется, что "мастерство и опыт Фраппар вдохновит миллионы девушек и женщин по всей Европе, показав, что не должно быть никаких барьеров для достижения мечты".

Ассистировать Фраппар будут Мануэла Николози, Мишель О'Нил и Джюнейт Чакыр.

Ранее Фраппар работала на финале женского чемпионата мира по футболу, где столкнулись сборные США и Голландии.

В этом году Суперкубок УЕФА разыграют в Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк".

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