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Футбол. Суперкубок УЕФА впервые "рассудит" женщина-арбитр

Футбол. Суперкубок УЕФА впервые "рассудит" женщина-арбитр - Фото
Фото: EPA
02.08.2019, 14:29

Стефани Фраппар назначена судьей на матч между "Ливерпулем" и "Челси"

Матч за Суперкубок УЕФА, в котором сразятся футбольные команды "Ливерпуль" и "Челси" впервые в истории обслужит бригада арбитров под руководством женщины - Стефани Фраппар. Об этом сообщается на сайте УЕФА

В организации заявляют, что историчность решения в том, что женщина-арбитр будет впервые работать на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд. 

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что он надеется, что "мастерство и опыт Фраппар вдохновит миллионы девушек и женщин по всей Европе, показав, что не должно быть никаких барьеров для достижения мечты". 

Ассистировать Фраппар будут Мануэла Николози, Мишель О'Нил и Джюнейт Чакыр.

Ранее Фраппар работала на финале женского чемпионата мира по футболу, где столкнулись сборные США и Голландии. 

В этом году Суперкубок УЕФА разыграют в Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк".

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Ливерпуль уефа челси стефани фраппар
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