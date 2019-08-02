Футбол. Кто сразится за выход в отборочный плей-офф Лиги Европы

Определились все пары команд, которые претендуют на выход в отборочный плей-офф второго по значимости футбольного турнира Старого Света - Лиги Европы УЕФА.
Вчера "Заря" (Луганск) с минимальным счетом победила в ответном матче черногорский "Будучность" - и прошла дальше по турниру, где в третьем квалификационном круге сыграет с "ЦСКА" из болгарской Софии.
"ФК Мариуполь" померится силами с голландцами "Алкмар Занстрек".
Путь чемпионов:
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Судува" (Литва)
"Рига" (Латвия) - "ХИК" (Финляндия)
"Дюделанж" (Люксембург) - "Нымме Калью" (Эстония)
"Шериф" (Молдова) - АИК (Швеция)
"Сутьеска" (Черногория) - "Линфилд" (Северная Ирландия)
"Лудогорец" (Болгария) - "ТНС" (Уэльс)
"Арарат-Армения" (Армения) - "Сабуртало" (Грузия)
"Астана" (Казахстан) - "Валлетта" (Мальта)
"Слован" (Словакия) - "Дандолк" (Ирландия)
"Сараево" (Босния и Герцеговина) - "БАТЭ" (Беларусь)
Основной путь:
"ФК Мариуполь" (Украина) - "АЗ" (Нидерланды)
"ЦСКА" (София, Болгария) - "Заря" (Украина)
"Вентспилс" (Латвия) - "Гимарайнш" (Португалия)
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
"Хеугесунн" (Норвегия) - "ПСВ" (Нидерланды)
"Норчепинг" (Швеция) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)
"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Айнтрахт" (Германия)
"Торино" (Италия) - "Шахтер" (Солигорск, Беларусь)
"Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия)
"Аустрия" (Австрия) - "Аполлон" (Кипр)
"Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия)
"Мольде" (Норвегия) - "Арис" (Греция)
"Локомотив" (Пловдив, Болгария) - "Страсбур" (Франция)
"Стяуа" (Румыния) - "Млада-Болеслав" (Чехия)
"Пюник" (Армения) - "Вулверхэмптон" (Англия)
"Митьюлланд" (Дания) - "Рейнджерс" (Шотландия)
"АЕК" (Ларнака, Кипр) - "Гент" (Бельгия)
"Легия" (Польша) - "Атромитос" (Греция)
"Риека" (Хорватия) - "Абердин" (Шотландия)
"Мальме" (Швеция) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина)
"Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания)
"Спарта" (Чехия) - "Трабзонспор" (Турция)
"Университатя" (Крайова, Румыния) - "АЕК" (Греция)
"Нефтчи" (Азербайджан) - "Бней-Иегуда" (Израиль)
"Партизан" (Сербия) - "Малатьяспор" (Турция)
"Тун" (Швейцария) - "Спартак" (РФ)
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