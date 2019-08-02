Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. Кто сразится за выход в отборочный плей-офф Лиги Европы

Футбол. Кто сразится за выход в отборочный плей-офф Лиги Европы - Фото
Лига Европы УЕФА
02.08.2019, 08:44

Матчи третьего квалификационного этапа состоятся 6—8 и 13—15 августа

Определились все пары команд, которые претендуют на выход в отборочный плей-офф второго по значимости футбольного турнира Старого Света - Лиги Европы УЕФА.

Вчера "Заря" (Луганск) с минимальным счетом победила в ответном матче черногорский "Будучность" - и прошла дальше по турниру, где в третьем квалификационном круге сыграет с "ЦСКА" из болгарской Софии.

"ФК Мариуполь" померится силами с голландцами "Алкмар Занстрек".

Путь чемпионов:

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Судува" (Литва)
"Рига" (Латвия) - "ХИК" (Финляндия)
"Дюделанж" (Люксембург) - "Нымме Калью" (Эстония)
"Шериф" (Молдова) - АИК (Швеция)
"Сутьеска" (Черногория) - "Линфилд" (Северная Ирландия)
"Лудогорец" (Болгария) - "ТНС" (Уэльс)
"Арарат-Армения" (Армения) - "Сабуртало" (Грузия)
"Астана" (Казахстан) - "Валлетта" (Мальта)
"Слован" (Словакия) - "Дандолк" (Ирландия)
"Сараево" (Босния и Герцеговина) - "БАТЭ" (Беларусь)

Основной путь:

"ФК Мариуполь" (Украина) - "АЗ" (Нидерланды)
"ЦСКА" (София, Болгария) - "Заря" (Украина)
"Вентспилс" (Латвия) - "Гимарайнш" (Португалия)
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
"Хеугесунн" (Норвегия) - "ПСВ" (Нидерланды)
"Норчепинг" (Швеция) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)
"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Айнтрахт" (Германия)
"Торино" (Италия) - "Шахтер" (Солигорск, Беларусь)
"Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия)
"Аустрия" (Австрия) - "Аполлон" (Кипр)
"Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия)
"Мольде" (Норвегия) - "Арис" (Греция)
"Локомотив" (Пловдив, Болгария) - "Страсбур" (Франция)
"Стяуа" (Румыния) - "Млада-Болеслав" (Чехия)
"Пюник" (Армения) - "Вулверхэмптон" (Англия)
"Митьюлланд" (Дания) - "Рейнджерс" (Шотландия)
"АЕК" (Ларнака, Кипр) - "Гент" (Бельгия)
"Легия" (Польша) - "Атромитос" (Греция)
"Риека" (Хорватия) - "Абердин" (Шотландия)
"Мальме" (Швеция) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина)
"Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания)
"Спарта" (Чехия) - "Трабзонспор" (Турция)
"Университатя" (Крайова, Румыния) - "АЕК" (Греция)
"Нефтчи" (Азербайджан) - "Бней-Иегуда" (Израиль)
"Партизан" (Сербия) - "Малатьяспор" (Турция)
"Тун" (Швейцария) - "Спартак" (РФ)

Читайте также: Определились все пары третьего отборочного этапа Лиги чемпионов

Напишите нам
ФК Мариуполь футбол Лига Европы заря
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 