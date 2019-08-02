Футбол. Кто сразится за выход в отборочный плей-офф Лиги Европы

Лига Европы УЕФА

Определились все пары команд, которые претендуют на выход в отборочный плей-офф второго по значимости футбольного турнира Старого Света - Лиги Европы УЕФА.

Вчера "Заря" (Луганск) с минимальным счетом победила в ответном матче черногорский "Будучность" - и прошла дальше по турниру, где в третьем квалификационном круге сыграет с "ЦСКА" из болгарской Софии.

"ФК Мариуполь" померится силами с голландцами "Алкмар Занстрек".

Путь чемпионов:

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Судува" (Литва)

"Рига" (Латвия) - "ХИК" (Финляндия)

"Дюделанж" (Люксембург) - "Нымме Калью" (Эстония)

"Шериф" (Молдова) - АИК (Швеция)

"Сутьеска" (Черногория) - "Линфилд" (Северная Ирландия)

"Лудогорец" (Болгария) - "ТНС" (Уэльс)

"Арарат-Армения" (Армения) - "Сабуртало" (Грузия)

"Астана" (Казахстан) - "Валлетта" (Мальта)

"Слован" (Словакия) - "Дандолк" (Ирландия)

"Сараево" (Босния и Герцеговина) - "БАТЭ" (Беларусь)

Основной путь:

"ФК Мариуполь" (Украина) - "АЗ" (Нидерланды)

"ЦСКА" (София, Болгария) - "Заря" (Украина)

"Вентспилс" (Латвия) - "Гимарайнш" (Португалия)

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

"Хеугесунн" (Норвегия) - "ПСВ" (Нидерланды)

"Норчепинг" (Швеция) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)

"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Айнтрахт" (Германия)

"Торино" (Италия) - "Шахтер" (Солигорск, Беларусь)

"Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия)

"Аустрия" (Австрия) - "Аполлон" (Кипр)

"Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия)

"Мольде" (Норвегия) - "Арис" (Греция)

"Локомотив" (Пловдив, Болгария) - "Страсбур" (Франция)

"Стяуа" (Румыния) - "Млада-Болеслав" (Чехия)

"Пюник" (Армения) - "Вулверхэмптон" (Англия)

"Митьюлланд" (Дания) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"АЕК" (Ларнака, Кипр) - "Гент" (Бельгия)

"Легия" (Польша) - "Атромитос" (Греция)

"Риека" (Хорватия) - "Абердин" (Шотландия)

"Мальме" (Швеция) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина)

"Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания)

"Спарта" (Чехия) - "Трабзонспор" (Турция)

"Университатя" (Крайова, Румыния) - "АЕК" (Греция)

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Бней-Иегуда" (Израиль)

"Партизан" (Сербия) - "Малатьяспор" (Турция)

"Тун" (Швейцария) - "Спартак" (РФ)

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