Футбол. Украина с Испанией и Португалией подает заявку на проведение чемпионата мира
05.10.2022, 16:14
НСК Олимпийский (фото - ЕРА)
Украина, Испания и Португалия подают общую заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
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Испания и Португалия решили привлечь Украину к своей заявке на проведение ЧМ-2030, говорится в релизе. Обе ассоциации сообщили об этом УЕФА, который сразу же выразил полную поддержку. Условия участия Украины будут обсуждены и определены позже.
"Пример упорства и стойкости украинского народа вдохновляет, поэтому данная инициатива направлена на осуществление вклада в восстановление страны в период отстройки благодаря силе футбола", – говорится в релизе.
- С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет ЧМ-2022. Сборная Украины на него не попала, уступив Уэльсу в решающем матче за выход.
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