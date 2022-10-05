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Лига чемпионов. "Шахтер" играет с "Реалом" – где и когда смотреть видео

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 14:15
Реал - Шахтер (афиша - пресс-служба ФК Шахтер Донецк)
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5 октября донецкий "Шахтер" и "Реал" Мадрид сыграют в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Игра пройдет в Мадриде на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу". Посмотреть онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Шахтер" можно в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia.TV.

"Шахтер", который летом покинули почти все легионеры, неожиданно идет на проходном втором месте в группе F Лиги чемпионов. "Горняки" разгромили "РБ Лейпциг" (4:1) и сыграли вничью с шотландским "Селтиком" (1:1). "Реал" – единоличный лидер группы. На счету мадридцев – победа на "Селтиком" (0:3) и "РБ Лейпциг" (2:0).

Лига чемпионов. "Шахтер" играет с "Реалом" – где и когда смотреть

В сегодняшнем матче за "Реал", скорее всего, сыграет украинский вратарь Андрей Лунин. Именно он вместо травмированного Тибо Куртуа защищал ворота мадридцев в матче против "Осасуны" на выходных.

"Шахтер" и "Реал" играли друг против друга в двух предыдущих розыгрышах ЛЧ. На счету дончан – две победы в 2020 году (2:0, 2:3), а "сливочные" были сильнее в 2021-м (2:1, 0:5).

Бесспорным фаворитом сегодняшней игры считается "Реал". На его победу букмекеры принимают ставки с коэффициентом около 1,2. На победу "Шахтера" – от 15 до 17.

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Марко Сировой
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