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Футбол. Украинский клуб – в топ-3 непобедимых команд Европы

Футбол. Украинский клуб – в топ-3 непобедимых команд Европы - Фото
Тайсон (Фото: пресс-служба ФК Шахтер)
06.12.2019, 08:12

"Шахтер" одержал 14 побед в чемпионате Украины и ни разу не проиграл

Донецкий "Шахтер" вошел в топ-3 клубов, которые ни разу не проиграли в европейских национальных чемпионатах в этом сезоне. Об этом сообщает портал transfermarkt в Instagram.

Дончане в 16 играх 14 раз победили, два раза сыграли вничью. Выше "горняков" только английский "Ливерпуль". У парней Юргена Клоппа 15 побед в 16 матчах и одна ничья.

В топ-6 также вошли: "Аякс" (Амстердам), "Славия" (Прага), "Ювентус" (Турин), "Ред Булл" (Зальцбург).

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Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

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футбол Ливерпуль Ювентус шахтер донецк аякс transfermarkt ред булл славия прага трансфермаркет
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