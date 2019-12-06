Футбол. Украинский клуб – в топ-3 непобедимых команд Европы

Тайсон (Фото: пресс-служба ФК Шахтер)

Донецкий "Шахтер" вошел в топ-3 клубов, которые ни разу не проиграли в европейских национальных чемпионатах в этом сезоне. Об этом сообщает портал transfermarkt в Instagram.

Дончане в 16 играх 14 раз победили, два раза сыграли вничью. Выше "горняков" только английский "Ливерпуль". У парней Юргена Клоппа 15 побед в 16 матчах и одна ничья.

В топ-6 также вошли: "Аякс" (Амстердам), "Славия" (Прага), "Ювентус" (Турин), "Ред Булл" (Зальцбург).

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