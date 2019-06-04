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04.06.2019, 22:38

Футбол. В "Динамо" решили вопрос с назначением тренера - СМИ

Футбол. В "Динамо" решили вопрос с назначением тренера - СМИ - Фото
Александр Хацкевич (фото - EPA)

Принципиальное соглашение об условиях нового контракта достигнуто, сообщают СМИ

Руководство киевского клуба "Динамо" решило продолжить сотрудничество с Александром Хацкевичем, который руководил командой последние два сезона. Об этом сообщает Sport Arena.

По информации издания, стороны достигли принципиального соглашения об условиях нового контракта.

Сообщается, что запланированная на 5 июня встреча президента "Динамо" Игоря Суркиса и Александра Хацкевича будет носить рабочий характер. В частности, будут обсуждаться планы на предсезонную подготовку и вопросы потенциальных трансферов.

Отмечается, что контракт Хацкевича с "Динамо" уже истек и сейчас киевский клуб де-юре находится без тренера. СМИ сообщали как о возможном назначении в "Динамо" бывших игроков клуба, так и потенциальном приглашении иностранного специалиста.

Александр Хацкевич возглавил киевский клуб в 2017 году после ухода Сергея Реброва.

3 июня сообщалось, что футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с ганским футболистом Абдулом Кадири Мохаммедом.

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Теги: футбол, динамо, Александр Хацкевич
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