Футбол. У киевского "Динамо" новый игрок: видео

Футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с ганским футболистом Абдулом Кадири Мохаммедом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Ганский футболист подписал с нашим клубом контракт по схеме 4+1. За "Динамо" Кадири будет выступать под игровым номером 6", - сказано в сообщении.

Сказано также, что Абдул Кадири начинал карьеру на родине в клубе "Ашанти Голд", с которым в сезоне 2014/2015 стал чемпионом Ганы. В 2016 году перешел в состав одного из лидеров австрийской бундеслиги - венскую "Аустрию". В активе ганского футболиста 32 матча в чемпионате Австрии, а также шесть поединков группового этапа Лиги Европы.

2 августа 2018 года подписал арендное соглашение до окончания сезона 2018/2019 с тульским "Арсеналом". На счету Кадири 27 матчей во всех турнирах, 2 гола и 4 голевых паса за российский клуб.

31 мая стало известно, что в футбольном турнире Лига чемпионов Украина будет представлена двумя клубами.

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