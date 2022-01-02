UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Футбол. В "ПСЖ" произошла вспышка коронавируса: заразился лучший игрок мира Месси

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2022, 15:14
Футбол. В
Лионель Месси (фото - ЕРА)

Во французском футбольном клубе ПСЖ произошла вспышка коронавируса, COVID-19 выявили и у лучшего футболиста мира – Лионеля Месси. Об этом сообщает пресс-служба парижской команды.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, позитивные тесты на коронавирус получили Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля.

Все эти футболисты находятся на самоизоляции и соблюдают требования медицинского протокола.

Кроме того, в "ПСЖ" сообщили, что бразильская звезда клуба, Неймар, продолжит восстанавливаться на родине от травмы до 9 января. Ожидается, что он вернется к тренировкам через три недели.

Читайте также: Роналду обошел Месси в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов. Кто еще в топ-10

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Лионель Месси коронавирус ПСЖ COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 