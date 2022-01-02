Футбол. В "ПСЖ" произошла вспышка коронавируса: заразился лучший игрок мира Месси
02.01.2022, 15:14
Лионель Месси (фото - ЕРА)
Во французском футбольном клубе ПСЖ произошла вспышка коронавируса, COVID-19 выявили и у лучшего футболиста мира – Лионеля Месси. Об этом сообщает пресс-служба парижской команды.
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Как отмечается, позитивные тесты на коронавирус получили Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля.
Все эти футболисты находятся на самоизоляции и соблюдают требования медицинского протокола.
Кроме того, в "ПСЖ" сообщили, что бразильская звезда клуба, Неймар, продолжит восстанавливаться на родине от травмы до 9 января. Ожидается, что он вернется к тренировкам через три недели.
- 29 декабря 2021-го Месси седьмой раз получил награду "Золотой мяч" как лучший футболист мира. Это лучший показатель в истории мирового футбола.
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