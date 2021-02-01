Футбол. Виктор Коваленко перешел в итальянскую "Аталанту" из "Шахтера"

24-летний хавбек Виктор Коваленко перешел в итальянскую "Аталанту" из донецкого "Шахтера". Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

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По информации transfermarkt.de, сумма перехода Коваленко в команду Серии A составила 700 тысяч евро, при его рыночной стоимости в 6 млн евро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)

Коваленко отыграл за "горняков" во всех турнирах ровно 200 официальных матчей и забил 32 мяча, вместе с донецким клубом он выиграл 10 трофеев: по 4 раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины, дважды – Суперкубок Украины.

24 декабря прошлого года сообщалось, что экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский перешел в закарпатский "Минай".

Станислав Стороженко

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