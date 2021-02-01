UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Футбол. Виктор Коваленко перешел в итальянскую "Аталанту" из "Шахтера"

01.02.2021, 16:49
Футбол. Виктор Коваленко перешел в итальянскую
Виктор Коваленко во время выступлений за донецкий %22Шахтер%22 (Фото - пресс-служба клуба)

24-летний хавбек Виктор Коваленко перешел в итальянскую "Аталанту" из донецкого "Шахтера". Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По информации transfermarkt.de, сумма перехода Коваленко в команду Серии A составила 700 тысяч евро, при его рыночной стоимости в 6 млн евро. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)

Коваленко отыграл за "горняков" во всех турнирах ровно 200 официальных матчей и забил 32 мяча, вместе с донецким клубом он выиграл 10 трофеев: по 4 раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины, дважды – Суперкубок Украины.

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Спорт футбол шахтер Аталанта виктор коваленко серия а

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 