Футбол. Юный игрок "Аякса" очнулся после почти трех лет в коме

Футболист амстердамского "Аякса" Абдельхак Нури пришел в себя после почти трех лет в коме. Об этом на нидерландском телевидении сообщил брат игрока, передает Voetball International.
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"Он больше не в коме. Он спит, он чихает, он ест, он отрыгивает, но не встает с постели. Он прикован к постели и все еще очень зависит от нас. В хорошие дни есть форма общения: например, он может давать знаки утверждения бровями. Но он не может так делать долго. То, что для нас обычное дело, для него сейчас – высший спорт", - сказал он.
По словам брата футболиста, семья проводит с Нури 24 часа в сутки и старается вести себя с ним как с полностью здоровым человеком. Они с ним общаются и смотрят вместе футбол.
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"Мы замечаем, что ему это очень нравится. Он часто показывает эмоции и улыбается. Это хорошо. Это заставляет тебя по-настоящему ценить улыбку", - подытожил брат спортсмена.
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