Футбол. Юный игрок "Аякса" очнулся после почти трех лет в коме

Нури, Аякс (фото - ЕРА)

Футболист амстердамского "Аякса" Абдельхак Нури пришел в себя после почти трех лет в коме. Об этом на нидерландском телевидении сообщил брат игрока, передает Voetball International.

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"Он больше не в коме. Он спит, он чихает, он ест, он отрыгивает, но не встает с постели. Он прикован к постели и все еще очень зависит от нас. В хорошие дни есть форма общения: например, он может давать знаки утверждения бровями. Но он не может так делать долго. То, что для нас обычное дело, для него сейчас – высший спорт", - сказал он.

По словам брата футболиста, семья проводит с Нури 24 часа в сутки и старается вести себя с ним как с полностью здоровым человеком. Они с ним общаются и смотрят вместе футбол.

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"Мы замечаем, что ему это очень нравится. Он часто показывает эмоции и улыбается. Это хорошо. Это заставляет тебя по-настоящему ценить улыбку", - подытожил брат спортсмена.

Нури был одним из самых перспективных юных игроков "Аякса". В сезоне 2016/17 он б ыл признан лучшим игроком Эресте дивизии (второй дивизион в Нидерландах), где выступал за молодежную команду – "Аякс Йонг".

8 июля 2017-го на тот момент 20-летний Нури потерял сознание в товарищеском матче за взрослую команду против немецкого "Вердера" из-за проблем с сердцем. В больнице его ввели в искусственную кому.

13 июля 2017-го пресс-служба "Аякса" сообщила , что недостаток кислорода в крови привел к необратимым нарушениям в мозге. В релизе говорилось, что большая часть его мозга больше не функционирует, а вероятность восстановления важных функций мозга равна нулю.

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