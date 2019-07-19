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19.07.2019, 10:18

Футбол. "Заря" узнала, с кем будет играть дальше в Лиге Европы

Футбол. "Заря" узнала, с кем будет играть дальше в Лиге Европы - Фото
Лига Европы (фото - Facebook Лиги Европы) Фото: Facebook Лиги Европы

Соперниками луганского клуба во втором раунде стали черногорцы

В четверг, 25 июля, луганский футбольный клуб "Заря" сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы с черногорской командой "Будучност". Об этом сообщает портал ua-football.

Первый матч пройдет в Подгорице. Ответный матч проведут 1 августа в Украине.

В первом раунде черногорцы победили эстонскую "Нарва Транс" со счетом 2:0 и 4:1. В прошлом сезоне "Будучност" взял Кубок Черногории. 

Ранее "Заря" подписала контракт с полузащитником Владленом Юрченко на два года.

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Теги: спорт, футбол, Лига Европы, заря
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