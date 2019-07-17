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17.07.2019, 13:55

Футбол. "Заря" усилилась легионером: фото

Футбол. "Заря" усилилась легионером: фото - Фото
Фото: скриншот видео

Соглашение с Владленом Юрченко рассчитано на два года

Футбольный клуб луганская "Заря" заключил полноценный контракт сроком на два года с полузащитником Владленом Юрченко. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Первым профессиональным клубом Юрченко был донецкий "Шахтер", за дубль которого Юрченко дебютировал в апреле 2010 года. Зимой 2011 года был отдан в аренду в мариупольский "Ильичевец".

Фото: zarya-lugansk.com

27 июня 2014-го года Юрченко подписал контракт с немецким "Байером", за который провел в общей сложности 18 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Сезон 2018/2019 года Юрченко провел в датском футбольном клубе "Вайле". На его счету 19 игр, три  мяча и четыре голевых передачи. 

"Юрченко в свое время вызывался в ряды сборных Украины (Ю-16, Ю-17, Ю-19 и Ю-21)", - уточнили  в пресс-службе.

28 июня 2019 года футбольные клубы "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск) достигли соглашения о трансфере 27-летнего игрока национальной сборной Александра Караваева.

 

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Теги: футбол, заря, владлен юрченко
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