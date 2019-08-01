Футбол. Зидан о Лунине: "Он будет вратарем "Реала"

Андрей Лунин (фото - EPA)

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан назвал украинца Андрея Лунина будущим вратарем команды. Об этом сообщает iSport.

Лунин защищал ворота Реала в матче за третье место Audi Cup против Фенербахче, где "сливочные" одержали победу.

"Когда вернемся в Мадрид, мы увидим ситуацию со всеми вратарями. Кроме того важно, что думает игрок. Я рад, что Лунин сыграл сегодня против Фенербахче. Лунин - будущий вратарь Реала, он очень хорош. Мы вместе с ним примем правильное решение", - отметил тренер.

Ранее уже сообщалось, что в новом сезоне Лунин станет дублером Тибо Куртуа в "Реале".

Напомним, U-20 15 июня выиграла чемпионат мира по футболу, а Лунина признали лучшим на турнире.

Украинский голкипер провел год в аренде в "Леганесе". После мундиаля "Реал" и решил сделать его вторым вратарем в команде.