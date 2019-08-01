Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. Зидан о Лунине: "Он будет вратарем "Реала"

Футбол. Зидан о Лунине: "Он будет вратарем "Реала" - Фото
Андрей Лунин (фото - EPA)
01.08.2019, 10:45

"Лунин - будущий вратарь "Реала", он очень хорош", - отметил главный тренер мадридского клуба

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан назвал украинца Андрея Лунина будущим вратарем команды. Об этом сообщает iSport.

Лунин защищал ворота Реала в матче за третье место Audi Cup против Фенербахче, где "сливочные" одержали победу.

"Когда вернемся в Мадрид, мы увидим ситуацию со всеми вратарями. Кроме того важно, что думает игрок. Я рад, что Лунин сыграл сегодня против Фенербахче. Лунин - будущий вратарь Реала, он очень хорош. Мы вместе с ним примем правильное решение", - отметил тренер.

Ранее уже сообщалось, что в новом сезоне Лунин станет дублером Тибо Куртуа в "Реале".

Напомним, U-20 15 июня выиграла чемпионат мира по футболу, а Лунина признали лучшим на турнире.

Украинский голкипер провел год в аренде в "Леганесе". После мундиаля "Реал" и решил сделать его вторым вратарем в команде.

Напишите нам
Реал футбол андрей лунин зинедин зидан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 