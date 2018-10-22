Футболист Андрей Ярмоленко вылетел на полгода из-за травмы

Андрей Ярмоленко

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Опасения врачей подтвердились - Андрей Ярмоленко порвал ахиллово сухожилие

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Украинский форвард лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко пропустит минимум полгода из-за травмы, полученной во время матча против Тоттенхэма. Об этом сообщает football.ua.

Ярмоленко вынесли с поля на носилках. Из-за травмы ахилла врачи прогнозируют, что полгода - это наименьший срок, пока футболист не сможет играть.

Вероятно, что сезон для Ярмоленко уже закончен.

21 октября нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси сломал руку во время матча чемпионата Испании против "Севильи" и потому пропустит следующую игру с мадридским "Реалом".