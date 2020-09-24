Футбольная Лига Европы. Анонс матча "Риека" – "Колос": где и когда смотреть

В составе украинского клуба играет футболист Владимир Лысенко: он уже забивал в ворота хорватской "Риеки" 11 лет назад

Сегодня украинский "Колос" из села Ковалевка сыграет против "Риеки" из Хорватии в рамках третьего квалификационного раунде Лиги Европы УЕФА. Матч состоится на стадионе ХНК "Риека" в 21:45 по киевскому времени, его будет транслировать телеканал Футбол 2.

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Украинская команда уже с практикой выступлений в еврокубках: в прошлом раунде она сенсационно переиграла греческий "Арис" со счетом 2:1. Для хорватов этот матч был дебютным в нынешнем сезоне ЛЕ.

Подопечные Симона Рожмана пока что играли исключительно в национальном чемпионате, причем с переменным успехом: две победы и два поражения.

"Колос" выиграл три последних игры кряду, неизменно забивая минимум два мяча: поединок против "Руха" — 2:1, "Арис" — 2:1, "Львов" — 4:0.

Sport.ua отмечает, что накануне матча с "Колосом" хорваты понесли ощутимую кадровую потерю: был продан лучший бомбардир чемпионата Антонио Чолак, забивший 26 голов во всех турнирах в прошлом сезоне.

У украинцев нет особых изменений в составе по сравнению с матчем в Греции. Из тех, кто был в заявке на матч с "Арисом", не оказалось защитника Алексея Зозули и нападающего Евгения Исаенко.

Провели передматчеве тренування на стадіоні суперника #rijekakolos #europaleague @ HNK Rijeka Опубликовано ФК Колос Ковалівка Среда, 23 сентября 2020 г.

Последний раз "Риека" играла против украинских клубов в 2009-м году в Кубке УЕФА, где ей пришлось противостоять харьковскому "Металлисту". Харьковчане в обоих встречах переиграли соперника — 2:1 на выезде и 2:0 дома. Примечательно, что победный голос в гостях забил футболист Владимир Лысенко, сейчас он играет за "Колос".

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Станислав Стороженко

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