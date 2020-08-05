Футбольный эксперимент. В Нидерландах девушке разрешили играть за мужской клуб

19-летняя футболистка Эллен Фоккеме пополнит нидерландский футбольный клуб Фоарут

В Нидерландах футболистке Эллен Фоккеме разрешили выступать в команде с мужчинами. Об этом сказано на сайте Футбольной федерации Нидерландов (KNVB).

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В Нидерландах разрешены смешанные команды до 19 лет. После этого парни переходят в категорию А, а девушки остаются в категории В или играют в женской команде. 19-летняя Эллен Фоккеме стала первой девушкой, которой позволили играть в футбол в мужской команде в категории А.

В Футбольном союзе Нидерландов считают, что возможные изменения в правилах помогут девушкам из небольших поселений, где не хватает женщин для организации полноценных команд, реализовать себя в спорте. В Федерации отмечают, что если експеримент завершится удачно, то гендерное разделение команд уберут.

"Замечательно, что я могу продолжать выступать за Фоарут. Я играла с этими ребятами с пяти лет, и было бы обидно не присоединится к ним в следующем сезоне. Понятия не имею, как это сработает, но я очень рада, что участвую в эксперименте", – сказала Фоккеме.

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Наталия Софиенко

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