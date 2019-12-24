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Ватикан собрался участвовать в Олимпийских играх

Ватикан собрался участвовать в Олимпийских играх - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
24.12.2019, 08:06

В государстве Папы Римского уже создали федерацию легкой атлетики

Ватикан намерен создать олимпийский комитет и участвовать в Олимпийских играх. Об этом рассказал заместитель секретаря Папского совета по культуре Мельчор Санчес де Тока в интервью francsjeux.com.

По его словам, уже создана федерация легкой атлетики Athletica Vaticana, идет обсуждение ее членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Среди видов спорта, которыми занимаются в Ватикане - футбол, тхэквондо и крикет.

С пятью или шестью спортивными федерациями Ватикан мог бы сформировать олимпийский комитет, считает Де Тока. Он рассказал, что у Ватикана хорошие отношений с МОК, и допустил, что делегация Ватикана может появиться уже на открытии Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Де Тока отметил, что спорт может помочь религиозным общинам бороться с религиозными патологиями, такими, как фундаментализм. В свою очередь религия, считает он, может помочь миру спорта, привнеся "витамины этики и морали".

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Ватикан Олимпийские игры
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