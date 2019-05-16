Футбол. В Ватикане создали первую в истории женскую команду: фото

В Ватикане создали первую в истории женскую футбольную команду. Об этом рассказал Данило Зеннаро, представитель ассоциации Sport in Vaticano, которая организует футбольные мероприятия, передает The Guardian.

"Ватикан впервые в истории создал футбольную команду, которая состоит из женщин. Эту инициативу благословил сам папа Франциск", - сказано в сообщении.

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Основная часть команды - сотрудники Ватикана, а также жены и дочери сотрудников.

Уже 26 мая команда сразится с "Ромой", а в июне примет участие в международном поединке в Вене.

Фото: Sport in Vaticano

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