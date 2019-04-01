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01.04.2019, 15:36

Папа Франциск ответил, можно ли называть Лионелля Месси богом

Папа Франциск ответил, можно ли называть Лионелля Месси богом - Фото
Лионелль Месси (фото - ЕРА)

Журналист поинтересовался, как папа относится к тому, что Месси иногда называют богом

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Папа римский Франциск, который является давним фанатом аргентинского футболиста Лионелля Месси, заявил, что играет он хорошо, но считать футболиста богом – это кощунство. Об этом папа сказал в интервью изданию Marca.

Журналист поинтересовался, как папа относится к тому, что Месси иногда называют богом.

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"В теории это кощунство. Вы не можете сказать этого, я в это не верю. Вы в это верите?", - сказал Франциск.

"Я верю", - пошутил журналист.

"Я – нет", - сказал, рассмеявшись, папа.

"Люди могут говорить, что он - бог, в том смысле, что "я его обожаю", но поклоняться можно только богу. Это выражения людей. "Это бог с мячом на поле" - популярный способ высказывания", - добавил понтифик.

"Но он хорошо играет, не так ли?" – спросил журналист.

"Конечно, он очень хорош, но он не бог", - ответил Папа римский.

Недавно папа взволновал католиков видео, на котором во время приема в итальянском городе Лорето не позволял некоторым верующим целовать свой перстень – один из символов авторитета понтифика.

Позже выяснилось, что это "вопрос гигиены".

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Теги: футбол, франциск, папа, Месси
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