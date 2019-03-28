Франциск объяснил, почему не позволил верующим целовать свою руку

Скриншот с видео

Папа Франциск объяснил видео, где он одергивает руку при попытках верующих ее поцеловать во время аудиенции в городе Лорето, "вопросом гигиены". Об этом сообщает ВВС.

Пресс-секретарь Ватикана Алессандро Гизотти сказал, что папа волновался о микробах при встрече с католиками в прошлую среду.

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"Это был простой вопрос гигиены", - объяснил Гизотти.

Представитель Ватикана сказал, что, когда очень много людей стоят в очереди, чтобы увидеть понтифика на площади Святого Петра, он думает о возможности распространения микробов.

Гизотти добавил, что папа "любит обнимать людей и быть обнятым людьми", и что он был рад позволить людям целовать его папский перстень "в небольших группах".

Расширенная версия видеозаписи показывает, что Франциск позволил десяткам прихожан поклониться и поцеловать его руку.

В интернете широко распространилось видео, как Франциск во время приема в итальянском городе Лорето не позволял некоторым католикам целовать свой перстень – один из символов авторитета понтифика.

Консервативные католики обвинили папу в том, что он решил отказаться от многовековой традиции.