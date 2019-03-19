Глава Олимпийского комитета Японии уходит в отставку

Цунэкадзу Такэда (фото - EPA)

Президент Олимпийского комитета Японии (ОКЯ) Цунэкадзу Такэда уходит в отставку на фоне скандала о коррупции, которая, по мнению следствия, помогла Токио получить право на проведение Олимпиады в 2020 году. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Такэда заявил 19 марта, что он уйдет, когда истечет срок его полномочий в июне, однако отверг обвинения в коррупции.

Реклама

"Я хотел бы передать будущее ОКЯ более молодому поколению, которое приведет Токио к Играм 2020 года. В завершение срока моих полномочий в июне я уйду с поста председателя ОКЯ и члена Международного олимпийского комитета (МОК)", - сказал он.

С уходом с поста председателя ОКЯ Такэда покинет и пост главы комиссии по маркетингу при МОК. Он также выйдет из японского организационного комитета по подготовке Олимпиады в Токио, которая откроется 24 июля 2020 года.

По данным издания, Япония израсходует не менее $20 млрд на проведение этих соревнований.

Ранее Такэда признал, что он распорядился о выплате почти $2 млн сингапурской консалтинговой компании Black Tidings и ее директору.

"Французские следователи установили связь между этой компанией и Папой Массатой Диаком - одним из сыновей влиятельного экс-члена МОК Ламина Диака из Сенегала, который в 2015 году был вынужден уйти в отставку на фоне скандала о коррупции и отмывании денег", - отмечается в сообщении.

Диак обладал влиянием на африканских членов МОК. В 2013 году МОК проголосовал за проведение Олимпиады 2020 года в Токио, отклонив заявления Мадрида и Стамбула.

Такэда утверждает, что он не участвовал в процессе принятия этого решения и не имеет оснований ставить под сомнение "обычный коммерческий контракт", одобренный не только им, но и и другими членами Олимпийского комитета Японии.

22 февраля 2019 года сообщалось, что японский министр по вопросам Олимпийских игр Ёситака Сакурада публично извинился, опоздав на три минуты на парламентское заседание .